Funcionário da ADEM acusado de desvio de fundos

Ministério Público abriu inquérito para investigar.

Um funcionário da Agência do Desenvolvimento para o Emprego (ADEM) é acusado de desvio de fundos da entidade.

De acordo com um comunicado do Governo luxemburguês, o Ministério Público já abriu um inquérito para que sejam averiguados os factos, enquanto o ministro do Trabalho, do Emprego e da Economia Social e Solidária, Dan Kersch, "informou o presidente da Comissão do Trabalho, do Emprego e da Segurança Social no Parlamento", indicando-lhe a sua "disponibilidade para responder aos membros" da referida Comissão.

O comunicado enviado às redações refere ainda que "a ADEM não fornece mais elementos para não prejudicar o inquérito".







