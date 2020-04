É aconselhável que fumadores e vaporizadores mantenham uma distância de segurança de 10 metros das outras pessoas para evitar possíveis riscos de contágio causados pelo fumo do tabaco.

Fumadores podem transmitir mais facilmente o vírus

De acordo com uma nota do Comité Nacional Francês contra o Fumo (CNCT), os fumadores podem ser fortes contaminadores do coronavírus.

"Os fumadores infectados podem transmitir facilmente o vírus devido à tosse frequente e à presença no fumo do tabaco de partículas às quais os vírus se propagam e que podem depois ser inalados pelas pessoas à sua volta", sublinha o comunicado que reforça ainda que "estas partículas poder ser depositadas no mobiliário, tapetes e vestuário."

"As nuvens de fumo e os vapores produzidos podem são detectados até 10 metros à volta do fumador", explica o CNCT, que incita os fumadores e vaporizadores a não fumar em casa para não contaminarem os familiares.

No exterior, aconselha-se manter uma distância de segurança de pelo menos 10 metros das outras pessoas. De acordo com o CNCT, os fumadores são mais susceptíveis de desenvolver formas graves de coronavírus quando estão infectados.

Fumar prejudica o sistema imunitário e a capacidade pulmonar, apesar de alguns estudos indicarem que a nicotina no tabaco pode ter um efeito protector contra o coronavírus.

