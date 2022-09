O fugitivo é um dos 12 imigrantes ilegais que se evadiram do Centro de Metz, em França, na passada quarta-feira. Segunda-feira será julgado naquela cidade francesa.

Em fuga de França

Um dos evadidos do centro detenção de Metz foi detido no Luxemburgo

AFP O fugitivo é um dos 12 imigrantes ilegais que se evadiram do Centro de Metz, em França, na passada quarta-feira. Segunda-feira será julgado naquela cidade francesa.

Um dos 12 imigrantes ilegais que fugiram do Centro de Detenção Administrativa (CRA) de Metz-Queuleu, na quarta-feira à noite, escapou para o Luxemburgo onde foi detido na sexta-feira à noite, e colocado sob custódia policial, anunciou este sábado o Ministério Público de Metz no sábado.

O fugitivo será julgado na próxima segunda-feira no Tribunal Penal de Metz, precisou a procuradora-adjunta, Christel Haquet. O fugitivo detido no Luxemburgo é o segundo dos 12 imigrantes a ser capturado.

A evasão dos imigrantes detidos por situação irregular ocorreu na quarta-feira à noite, entre o jantar e a chamada. Os fugitivos terão usaram um gancho caseiro para abrir um portão antes de escalar uma vedação, segundo noticiou o informações diário regional Le Républicain Lorrain e a RMC.

Após a fuga dos 12 imigrantes do CRA, foi aberta uma investigação por "evasão à detenção administrativa" e "danos", e confiada à Polícia de Fronteira, segundo já tinha anunciado o Ministério Público.

Dos 12 fugitivos, de nacionalidade argelina, marroquina e líbia, apenas um tinha sido recapturado até quarta-feira à noite pela polícia e colocado "sob observação" no hospital, disse o procurador-geral adjunto, Thomas Bernard.

Localizado ao lado da prisão, o centro de detenção administrativa de Metz-Queuleu tem uma capacidade de 98 pessoas. Os estrangeiros colocados no CPA encontram-se numa situação irregular e aguardam a expulsão. Podem lá permanecer até 90 dias. Em 2021, 917 pessoas estiveram detidas neste centro, de acordo com o relatório anual do CRA publicado por várias associações de defesa dos refugiados, incluindo Cimade e France Terre d'Asile.

