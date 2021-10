O proprietário do veículo, que estava sentado no banco do passageiro, também testou positivo no teste de alcoolemia e foi proibido de conduzir e imobilizado.

Crime

Fugiram da polícia por estarem alcoolizados e insultaram agentes em Esch-sur-Alzette

Tiago RODRIGUES Dois homens foram apanhados pela polícia na noite de segunda-feira, em Esch-sur-Alzette, por condução agressiva e sob o efeito do álcool. O proprietário do veículo foi imobilizado e insultou os agentes.

Por volta das 23h30 de segunda-feira, um condutor atraiu a atenção em Esch-sur-Alzette devido ao seu estilo de condução, refere a polícia em comunicado.



O motorista conduzia de forma muito agressiva na rue du Canal e quando reparou numa patrulha da polícia, travou com força e desviou para uma rua lateral para escapar.

As autoridades procederam à perseguição e o carro foi parado e confiscado pouco tempo depois. O condutor estava sob o efeito do álcool e foi proibido de conduzir.

O proprietário do veículo, que estava sentado no banco do passageiro, também testou positivo no teste de alcoolemia e foi proibido de conduzir e imobilizado.

Quando o procedimento foi explicado ao proprietário do veículo, este tornou-se agressivo e insultou os agentes da polícia.

Condutor alcoolizado apanhado em excesso de velocidade

Na madrugada desta terça-feira, pouco antes da 1h, uma patrulha policial na cidade do Luxemburgo avistou um condutor aparentemente em excesso de velocidade, na rue du Cimetière.

Quando os agentes pararam o carro, pouco tempo depois, descobriram que o condutor estava sob a influência do álcool. A carta de condução foi suspensa e foi apresentada uma acusação.

