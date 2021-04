A renovação da frota automóvel do Estado custou cerca de 15 milhões de euros, só em 2020.

Frota de veículos do Estado longe das metas ecológicas

Duas mil viaturas (2.202) compõem o parque automóvel do Estado e apenas cerca de 180 são elétricas.

O ministro ecologista da Mobilidade reconhece que o Luxemburgo está longe de atingir as metas ambientais. François Bausch diz que o objetivo seria que 100% das novas aquisições fossem veículos elétricos, mas garante que isso nem sempre é uma alternativa viável para as necessidades do Estado.

No ano passado, o Estado comprou 207 novas viaturas, das quais 135 a gasóleo ou gasolina, sete carros híbridos, 37 plug-in híbridos (automóvel híbrido com alimentação através da rede elétrica) e 38 viaturas 100% elétricas.

