Depois de França, a Bélgica também decidiu prolongar o acordo que permite ao trabalhadores fronteiriços belgas permanecer em teletrabalho até 31 de março de 2021 sem qualquer prejuízo na declaração de impostos.

Fronteiriços belgas também podem ficar em teletrabalho até ao fim de março

A prazo excepcional foi alargado na primeira visita oficial ao Luxemburgo do vice-primeiro-ministro belga, Vincent Van Peteghem.

A medida abrange 47 mil pessoas que apesar de trabalharem no Luxemburgo, moram na Bélgica. Assinada , esta terça-feira, no castelo de Senningen, a medida excepcional dá continuidade ao sistema em vigor desde agosto. Na prática, significa que os fronteiriços belgas estão oficialmente autorizados a realizar o seu trabalho a partir de casa, sem que o limiar de tolerância fiscal de 24 dias seja afetado, agora, até à primavera.



A decisão foi tomada numa altura em que o governo belga aconselhar os seus residentes a não viajarem para zonas de alto risco no que diz respeito à propagação da pandemia, "particularmente no Grão-Ducado do Luxemburgo".

Até ao momento, o único acordo que permanece em dúvida é aquele que as autoridades luxemburguesas selam mensalmente com a Alemanha para permitir que os cerca de 45 mil trabalhadores fronteiriços de lado de lá do Moselle possam continuar as suas atividades sem penalização financeira.

Na prática e em situações normais, os trabalhadores fronteiriços são obrigados a declarar os rendimentos ganhos no Grão-Ducado quando excedem o limite de dias de teletrabalho previamente definidos pelos Governos. Em tempos de pandemia em que o trabalho em casa é recomendação em toda a Grande Região, estes acordos impedem uma dupla tributação dos rendimentos do trabalho.

