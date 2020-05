Ainda não há confirmação oficial mas tudo indica que a Alemanha não tenciona alargar os controlos fronteiriços para além de 15 de maio.

Fronteira entre Luxemburgo e Alemanha pode reabrir esta semana

Ana Patrícia CARDOSO

A abertura definitiva da fronteira entre Alemanha e Luxemburgo pode acontecer já esta semana. É o fim de um processo faseado e alvo de críticas de ambos os lados da fronteira. Patrick Schnieder, deputado alemão do Bundestag, publicou no seu perfil do Facebook um texto em que dá a entender que a Alemanha se prepara para abrir as fronteiras com o Luxemburgo e França.

Segundo cita a RTL, o deputado escreveu: "os nossos esforços estão finalmente a dar os seus frutos! Numa conversa telefónica com o líder da CDU, Christian Baldauf, o Ministro do Interior, dá sinais de esperança de que as fronteiras com o Luxemburgo e a França serão abertas esta semana. Como Christian Baldauf me explicou pessoalmente, embora ainda nada tenha sido decidido, ele conseguiu ter a impressão de que os controlos e os encerramentos de fronteiras não seriam alargados", escreve.

Ainda em abril, a Alemanha decidiu atenuar o controlo nas fronteiras com o Luxemburgo permitindo certas entradas no país. Foi o caso de casais em que um dos membros residia no Luxemburgo e outro na Alemanha e que até agora não se podiam juntar, visto que os controlos não consideravam estas visitas uma razão válida para autorizar a passagem.

Asselborn. Situação na fronteira com Alemanha é "complicada" Em causa estão os controlos fronteiriços levados a cabo pelas autoridades do país vizinho no âmbito da luta contra a pandemia da covid-19.

O mesmo se aplicava a familiares próximos, filhos ou pais que não podiam visitar os seus entes queridos residentes no lado alemão, mesmo que estes não estivessem doentes.

Os postos fronteiriços de Remich e Bollendorf já tinham sido reabertos e, no final de abril, abriram também as passagens entre Tintesmühle/ Dahlem, Gemünd, Rosport/Ralingen e Untereisenbach/Übereisenbach. Ainda assim, no passado dia 9 de maio, habitantes e políticos luxemburgueses e alemães protestaram contra os controlos fronteiriços germânicos.

