Fronteira com a Alemanha continua sem controlos

Todos os cidadãos que viajem do Luxemburgo para a Alemanha devem fazer quarentena, anunciou ontem a Alemanha. Mas por enquanto a liberdade de circulação mantém-se.

Jean-Michel HENNEBERT Todos os cidadãos que viajem do Luxemburgo para a Alemanha devem fazer quarentena, anunciou ontem a Alemanha. Mas por enquanto a liberdade de circulação mantém-se. Este anúncio ocorre três dias depois que as autoridades belgas colocaram o país na zona laranja.

O instituto alemão Robert-Koch colocou o Luxemburgo na lista de zonas de "risco" devido ao aumento de casos de covid-19 no país. No entanto, os governos do Sarre e da Renânia-Palatinado permanecem contra a introdução de controlos nas fronteiras com o Luxemburgo.

O Grão-Ducado excedeu o limite de 50 novas infeções por 100.000 habitantes em sete dias, um padrão usado internacionalmente para avaliar os riscos de contaminação. Como consequência, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha emitiu um aviso de viagem para o Luxemburgo, realçando os riscos à saúde.

No domingo passado, a Bélgica colocou o Grão-Ducado na lista de países da zona laranja, sinónimo de "zona de perigo médio". Contudo, as fronteiras entre os dois países permanecem abertas. O mesmo acontece para a Alemanha. O Ministro Federal do Interior alemão, Horst Seehofer (CSU), afirmou que se opunha a novos controlos de fronteira no caso de um aumento no número de novas infecções nos países vizinhos.

Para a indústria turística luxemburguesa, este anúncio constitui um duro golpe, já que segundo a Statec, 15% dos 1,1 milhão de visitantes que vieram para o Grão-Ducado, em 2018, eram oriundos da Alemanha. São o segundo país de origem, atrás dos belgas (20%) e holandeses (17%), mas à frente dos franceses (13%).

