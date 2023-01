De acordo com as previsões do Meteolux, até domingo, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os -4ºC e os -1ºC, havendo possibilidade de queda de neve na quinta-feira.

Meteorologia

Frio veio para ficar. Temperaturas negativas prolongam-se até domingo

O alerta amarelo para o risco de inundações foi levantado esta terça-feira e a chuva deverá abrandar, mas o frio e as temperaturas mínimas vão manter-se negativas toda a semana.

De acordo com as previsões do Meteolux, até domingo, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os -4ºC e os -1ºC, havendo possibilidade de queda de neve na quinta-feira, dia em que os termómetros deverão variar entre os -3ºC e -1ºC, nas mínimas, e os 0ºC e 2ºC, nas máximas.

Domingo deverá ser mesmo o dia mais frio, com os valores a descerem a valores entre os - 4ºC e os -2ºC, e a não irem além do intervalo dos -2ºC aos 0ºC.



