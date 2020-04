Para esta terça-feira as máximas são de 12 graus, mas com sol. Amanhã os termómetros já sobem para os 18 graus de máximas, outra vez. E vão continuar a subir.

Frio. Termómetro desce quase 10 graus em dois dias

Redação

O sol vai brilhar mas o calor desapareceu. Esta terça-feira vai estar um dia de frio.

Para o dia desta terça-feira as máximas são de 10 a 12 graus, menos 10 graus do que há dois dias. Mas amanhã, quarta-feira as previsões do Meteolux apontam para que o termómetro Em 24 horas sobe quase 10 graus. Contudo, as mínimas podem descer até ao zero graus. As condições atmosféricas estão uma autêntica montanha russa nestes dias de confinamento.

Temperaturas batem recordes com valores de verão em plena Páscoa No dia 10 de abril os termómetros chegaram aos 24,1º na Lorena e bateram o recorde de 2011 para o mesmo dia.

E o calor vai voltar em força, pois para quinta-feira as temperaturas continuam a subir até aos 22 graus! Uma loucura.

Por hoje, o melhor é manter hoje a janela fechada e se sair à rua para trabalhar ou fazer compras, nesta época de confinamento, agasalhe-se.

Mas amanhã, quarta-feira o tempo quente vai voltar. Veja aqui as previsões do Meteolux.

