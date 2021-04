Esta segunda-feira as máximas não deverão ir além dos 5ºC. Quarta e quinta-feira são os dias em que são esperadas as mínimas mais baixas.

Frio. Semana começa com temperaturas negativas e possível queda de neve

Esta segunda-feira as máximas não deverão ir além dos 5ºC. Quarta e quinta-feira são os dias em que são esperadas as mínimas mais baixas.

O frio está de regresso em força ao Luxemburgo e a semana começa com temperaturas mínimas que podem chegar a valores negativos (-1ºC) já durante esta noite, havendo a possibilidade de queda ligeira de neve à medida que a tarde for avançando, de acordo com as previsões do Meteolux.

Para esta segunda-feira, o instituto de meteorologia estima ainda que as máximas não subam acima dos 5ºC, estando prevista precipitação a partir do meio dia.

As temperaturas mínimas negativas deverão prolongar-se até sexta-feira, podendo atingir -3ºC na quarta e na quinta-feira.

No final da semana, as máximas devem chegar a valores próximos deste fim de semana, com os termómetros a poderem atingir os 12ºC, na sexta-feira.





