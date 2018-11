Abertura realiza-se na próxima sexta-feira.

Frio glacial antecipa abertura do centro de acolhimento dos sem-abrigo

O centro de acolhimento de noite para as pessoas sem abrigo vai abrir antecipadamente no Findel, já na próxima sexta-feira (dia 23), em resposta à crescente descida das temperaturas, que se faz sentir no Luxemburgo.

Em contrapartida o centro de dia vai abrir no dia 1 de dezembro, na rua Dernier Sol, em Bonnevoie, com a oferta de refeições quentes.

É o Ministério da Família que define a data do arranque da “operação inverno”, em sintonia com várias ONG que se solidarizam com as pessoas vulneráveis, sem domicílio próprio e dependentes de ajuda para suportar as temperaturas glaciais.

O número de pessoas abrigadas continua estável, em relação à última “operação inverno”, em 2017. Em termos absolutos, 873 utentes recorreram ao abrigo noturno, no último inverno (contra 864 um ano antes), ao passo que 1 501 pessoas usufruíram do centro de dia (contra 1 792).

Mais de 90% dos beneficiários são homens e há uma minoria de luxemburgueses no contingente global (6 a 11%).





