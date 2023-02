Temperaturas mínimas podem chegar aos -8 graus no norte do país.

Meteolux

Frio coloca norte do Luxemburgo em alerta amarelo na quinta-feira

Redação Temperaturas mínimas podem chegar aos -8 graus no norte do país.

O frio vai manter-se durante toda a semana no Grão-Ducado. Tal como esta quarta-feira de manhã, o instituto de meteorologia do Luxemburgo (Meteolux) colocou o norte do Luxemburgo em alerta amarelo devido às temperaturas negativas na manhã de quinta-feira, dia 9.

São esperadas temperaturas negativas a rondar os -8 e -6 de mínima, entre as 2 horas da madrugada e as 11 horas de quinta-feira de manhã na metade norte do país. Mas a nível local, as temperaturas podem ser ainda mais baixas, avisa o Meteolux.

Apesar da vaga de frio, não está prevista chuva esta semana e o sol deverá brilhar durante as tardes, com as temperaturas a poderem chegar aos 5 graus de máxima na quinta e sexta-feira.

Seis erros que deve evitar fazer no seu carro no inverno Aquecer a chave do carro para abrir a fechadura gelada ou usar álcool na água do limpa-vidros são dois habituais truques que podem danificar os automóveis modernos.

O frio continua pelo fim de semana dentro com as máximas a subirem ligeiramente, mas nunca além dos 7 graus. As mínimas vão situar-se entre -1 e 2 graus no sábado e domingo.

O instituto aconselha ainda prudência nas estradas devido ao frio congelante.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.