Frio está de volta. Temperaturas descem cerca de 10ºC esta semana

As temperaturas máximas vão descer cerca de 10ºC na próxima semana. Se para este domingo a previsão do Meteolux é de que os termómetros cheguem aos 11ºC ou, até, aos 13ºC, na segunda-feira os valores máximos caem abruptamente, ficando-se entre os 2ºC e os 4ºC.

Depois do calor de verão no final de março, que trouxe um novo recorde de temperatura, abril traz o regresso do inverno e é esperada alguma queda de neve ou de geada, na segunda e na terça. A partir deste dia as mínimas deverão atingir valores abaixo de zero, podendo chegar aos -4ºC na quarta e na quinta-feira.

Por ouro lado, prevê-se que, ao longo da semana, as máximas subam ligeira e gradualmente, não devendo, no entanto, ultrapassar os 10ºC.





