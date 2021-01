Francisco Rodrigues, cofundador da empresa de análises e previsões meteorológicas Bestweather, adianta ao Contacto as previsões meteorológicas para o mês de janeiro no Grão-Ducado e também para o final e início de ano em Portugal continental e regiões autónomas.

Frio e neve vão marcar o mês de janeiro no Luxemburgo

O primeiro mês de 2021 vai continuar a ser frio e nevoso no Luxemburgo. A partir de meados de janeiro, prevê-se mesmo um agravamento das condições meteorológicas, com a persistência de temperaturas negativas e uma maior ocorrência da queda de neve.

Segundo Francisco Rodrigues, cofundador da empresa de análises e previsões meteorológicas Bestweather, "durante os próximos oito a 10 dias, espera-se que as temperaturas estejam constantemente abaixo de 0º.C, no Luxemburgo. Mesmo durante o dia pouco acima dos 0º.C irão subir. Portanto, muito frio e com neve", explicou em declarações ao Contacto.

O especialista prevê que a partir da segunda semana de janeiro, se verifique um agravamento do tempo e a ocorrência de "um ou outro nevão significativo em meados do mês".

Neve também chega a Portugal

Ainda que de forma menos pronunciada, a neve também deverá pintar de branco alguns pontos de Portugal nos primeiros dias do ano.

"Em Portugal, estimamos que o tempo continue muito frio ao longo dos próximos dias", prevendo-se até aos dias 6 ou 7 de janeiro "temperaturas muito abaixo do normal" e a queda de neve nas Terras Altas e em regiões de altitude um pouco mais baixa.

Francisco Rodrigues refere que é possível que nessa altura ocorra também a queda de neve em zonas como Viseu, Braga ou Guimarães. "E até nas serras mais altas do Algarve e do Alentejo pode cair alguma neve", acrescenta.

Entre 8 e 20 de janeiro, a chuva e o vento regressam em força a território português, estimando-se um novo agravamento as condições meteorológicas.

Início de ano pode trazer cheias e enxurradas na Madeira

Antes disso, e ainda segundo o especialista, para o arquipélago da Madeira há a possibilidade de ocorrência de "chuva muito forte já no dia 3, 4 e 5", o que poderá provocar situações complexas, semelhantes à que aconteceu no dia de Natal, quando um temporal provocou enxurradas nas freguesias madeirenses de Ponta Delgada e Boaventura, causando danos em estradas e casas e obrigando à retirada preventiva de 27 pessoas das suas habitações.

Francisco Rodrigues admite que possam acontecer situações idênticas, embora não seja possível, nesta altura, prever com total certeza o tipo de eventos que o agravamento do tempo pode provocar, nem as zonas mais suscetíveis de serem atingidas pelo mau tempo. "Podem ocorrer cheias ou derrocadas", antevê, explicando que, "como já ocorreu essa situação de chuva muito intensa há uns dias, toda a chuva que vier vai cair em cima de terrenos saturados, e que já estão mais suscetíveis a abatimentos de terras, além de que pode fazer com que as ribeiras encham muito".

Para os Açores, a previsão da Bestweather também é de chuva intensa, mas dentro dos níveis habituais para a época.





