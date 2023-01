Esforço de poupança energética não se resumiu apenas ao gás: no mês de dezembro houve uma redução no consumo da eletricidade de oito por cento, segundo Claude Turmes.

Energia

Frio de dezembro impediu Luxemburgo de atingir meta de poupança de gás

Em dezembro, houve apenas uma poupança de consumo de gás na ordem dos 18%, quando comparado com período homólogo de 2021.

O ministro da Energia, Claude Turmes, admitiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que a "culpa" foi de um mês particularmente frio, o que fez com que a meta estimada de 30% de poupança de energia - alcançada nos meses anteriores - não fosse possível.

No entanto, segundo a RTL, o ministro disse que foi economizado na indústria 45% do gás, em comparação com a média dos últimos 5 anos no mês de dezembro. Mas como a esta área corresponde apenas um terço do consumo nacional, o peso na percentagem de poupança não é tão significativo.

Edifícios (casas e escritórios) corresponderam a 10% de popuança no consumo.

Mas o esforço de poupança energética não se resumiu apenas ao gás: no mês de dezembro houve uma redução no consumo da eletricidade de oito por cento, avançou Turmes, citado pela RTL.













