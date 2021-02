O frio polar está a fazer descer o termómetro até aos 10 graus negativos e vai continuar, pelo menos, até domingo. Especialista explica o que está a provocar estas temperaturas geladas.

Frio da Sibéria está a gelar o Luxemburgo

O Luxemburgo está em alerta amarelo por causa do frio desde as 18h00 de hoje até às 11h59 de quarta-feira, com as temperaturas mínimas a poderem descer até aos 10 graus negativos. Mas durante o dia de amanhã, apesar de enovoado o sol pode aparecer de quando em quando.

O Luxemburgo está em alerta amarelo por causa do frio desde as 18h00 de hoje até às 11h59 de quarta-feira, com as temperaturas mínimas a poderem descer até aos 10 graus negativos. Mas durante o dia de amanhã, apesar de enovoado o sol pode aparecer de quando em quando.



As máximas para quarta-feira também estão abaixo dos zero graus celsius, estando previsto atingir os cinco graus negativos. O alerta é feito pelo Meteolux que apela também a cuidados redobrados nas estradas por causa do piso gelado.

Este frio polar vai manter-se, pelo menos até domingo, com as temperaturas a rondarem os oito graus negativos até quinta, descendo até aos nove graus negativos na sexta-feira e 10 graus negativos no sábado. As máximas vão continuar a rondar entre os seis graus negativos e os quatro graus negativos.

Fim de semana de muito frio mas com sol

A boa notícia é que o fim de semana o sol vai predominar apesar das temperaturas geladas.

O frio que se faz sentir no país, como em França ou Holanda “é causado pela junção do ar húmido que vem do Oceano Atlântico com o ar frio originário da Sibéria, Rússia e Escandinávia”, explica ao Contacto Francisco Rodrigues, cofundador da empresa de análises e previsões meteorológicas Bestweather.

“As tempestades atlânticas empurram o ar húmido para o continente europeu que se juntou ao ar frio vindo daqueles países e vai durar até se esgotar o ar frio todo”, refere este geógrafo físico e cientista do ambiente.

Calor em Portugal e frio no Luxemburgo

Para a semana que vêm as previsões apontam para que o tempo continue frio no Luxemburgo, mas com temperaturas mais altas.

Curiosamente, em Portugal, onde agora está mau tempo e chuva, entre os dias 12 e 15 de fevereiro, está prevista uma subida de temperatura e “com dias de calor com os termómetros a marcar entre os 18 e 20 graus celsius”, indica Francisco Rodrigues. “Ao mesmo tempo que em Portugal faz calor no Luxemburgo o frio continua”, prevê.

Até ao final de fevereiro podem voltar a repetir-se os dias de frio polar no Grão-Ducado, indica este previsor do tempo no site meteorológico Bestweather.

