Frio. Aviso amarelo prolonga-se até amanhã

A previsão é de que, entre as 20h de hoje e as 10h59 deste sábado, as temperaturas mínimas atinjam entre -10ºC e -8 °C.

A persistência de temperaturas baixas e muito baixas, no Luxemburgo, levou o instituto de meteorologia, Meteolux, a prolongar o aviso amarelo até meio da manhã, deste sábado, para todo o país.

De acordo com o site do instituto, entre as 20h de hoje e as 10h59 de amanhã, a previsão é de que as temperaturas mínimas atinjam entre -10ºC e -8 °C. No norte do país, poderão ser ainda mais baixas, descendo ligeiramente abaixo dos -10 °C em alguns locais, à semelhança do que as previsões indicam também para esta sexta-feira.

No domingo é esperada uma ligeira subida das temperaturas, podendo as máximas atingir valores positivos, entre os 2ºC e os 4ºC. As mínimas ficarão entre os -8ºC e -6ºC.

