Frederico Varandas lidera intenções de voto

Um estudo da Eurosondagem divulgado no jornal A Bola coloca Frederico Varandas à frente nas intenções de voto dos sócios do Sporting para as eleições marcadas para amanhã.

Na abordagem aos sócios efetuada junto ao Estádio José Alvalade antes do jogo com o Feirense, o candidato pela Lista D recolheu 32,6 por cento das intenções de voto.

Em segundo lugar neste estudo surge João Benedito, da Lista A, com 27,5 por cento, e em terceiro José Maria Ricciardi (Lista B), com 14,9.

Dias Ferreira Rui Rego e Fernando Tavares, por esta ordem, aparecem depois.

