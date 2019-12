O município lançou um "alerta, fraude". Duas mulheres alheias aos serviços da Câmara estão a distribuir documentos falsos e a pedir pormenores sobre os danos do tornado que atingiu Pétange e Bascharage a 9 de agosto.

Fraude em Bascharage. Há pessoas a recolher informações sobre os danos do tornado de agosto

O município lançou um "alerta, fraude". Duas mulheres alheias aos serviços da Câmara estão a distribuir documentos falsos e a pedir pormenores sobre os danos do tornado que atingiu Pétange e Bascharage a 9 de agosto.

Depois das empresas de telhados falsas, as vítimas do tornado que atingiu Pétange e Bascharage este verão estão a ser alvo de uma nova fraude.

O alerta foi lançado pelo município de Bascharage. "Duas mulheres que falam luxemburguês vão de porta em porta e distribuem estes documentos para recolher informações sobre os danos causados pelo tornado, bem como dados sobre a utilização dos donativos recolhidos", explica, esta sexta-feira, o gabinete do burgomestre.

"Estes documentos não são documentos oficiais e a Comuna nunca patrocinou a sua distribuição. Em nenhuma circunstância este questionário deve ser respondido e nenhum dado deve ser compartilhado com estas pessoas", acrescenta.

Foto: Gemeng Käerjeng

No comunicado, o município assegura que nos próximos dias vai distribuir um documento com todas as informações pertinentes.