Se receber uma mensagem de um número desconhecido a fazer-se passar por um familiar, pode ser uma tentativa de fraude.

Crime

"Fraude do neto" anda a circular no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Um familiar em apuros pode ser razão suficiente para que uma pessoa disponibilize quantias avultadas de dinheiro na hora. É esta a premissa da chamada "fraude do neto", levada a cabo através de mensagens de telefone ou WhatsApp e cujos alvos são pessoas mais velhas.

Richard Scheibel, morador da região de Ösling, no norte do país, contactou o jornal Luxemburger Wort para denunciar a ocorrência de casos na sua aldeia.

Segundo Richard, pelo menos cinco pessoas receberam mensagens fraudulentas. "Conheço pessoalmente três que receberam recentemente mensagens de texto estranhas", diz, assegurando que uma delas 'caiu' no esquema e transferiu dinheiro.

"De facto, desde o início do ano, várias formas do chamado 'truque do neto' têm sido cada vez mais denunciadas à polícia", confirma ao Wort Ben Eich, da polícia luxemburguesa. No entanto, não há dados concretos uma vez que "que estes são abrangidos pelo título geral de fraude nas estatísticas", disse.

Mas dá pistas sobre a forma de atuação, numa tentativa de alertar o público para o 'modus operandi' dos infratores. "Nos casos recentemente comunicados, as vítimas foram quase exclusivamente contactadas por SMS ou pelo WhatsApp", confirma.

Outra coisa é certa: as vítimas são sobretudo pessoas idosas, assegura a polícia, que pede o máximo de cautela e informação de quem os rodeia. "Uma vez que os cidadãos mais velhos são frequentemente as vítimas destes esquemas, é necessário explicar-lhes como proceder".

Para não cair neste truque, as autoridades aconselham ainda "ceticismo ao receber mensagens ou chamadas de números desconhecidos". Além disso, o ideal é fazer perguntas com detalhes específicos ao autor da chamada que o familiar em causa saberia. E se lhe causa dúvidas, desligue a chamada. "Se necessário, tente contactar a pessoa implicada por telefone ou outra via e confirmar a informação", dizem as autoridades. Transferir dinheiro sem antes proceder a estas verificações é altamente desaconselhável.

Scheibel acredita ter identificado um padrão na forma como os perpetradores escolhem as suas vítimas. "Procuram na lista telefónica nomes antigos", diz, e fazem uma ronda de telefonemas. Mas há ainda outra suspeita. "Já ouvi falar de duas pessoas que se aproximam das pessoas na rua", explica, fingindo-se passar por especialistas em informática que gostariam de ajudar pessoas menos experientes. "Diz-se que houve transeuntes que lhes deram os seus nomes e números de telefone".

Uma mãe preocupada

Mensagem fraudulenta Foto: Screenshot LW

Scheibel lembra ao Wort o caso de uma mulher idosa que terá transferido 3.900 euros no âmbito deste esquema. "Não suspeitou quando leu a mensagem de texto", que supostamente vinha do filho, diz o cidadão de Ösling. "Moien Mamm" ("Olá, mãe") começava o texto, que continuava com a descrição de problemas com o telefone e uma chamada de uma pessoa que disse encarregar-se do problema.

"Na verdade, a mulher só fala holandês com o seu filho", explica Scheibel. "Pouco tempo depois, uma pessoa holandesa telefonou" e disse que o telemóvel do filho foi bloqueado e era preciso pagar 3.900 euros. A senhora "transferiu o dinheiro", confirma Scheibel. O filho ficou "sem palavras" quando soube disso e zangou-se com a mãe.

Exemplos de fraudes no Luxemburgo

Em janeiro deste ano, a polícia alertou para uma outra forma de fraude relacionada com salários ter aumentado no Luxemburgo. Os autores contactam os empregadores em nome dos empregados a pedir que transferissem os salários para outra conta.

Outros esquemas têm circulado como, por exemplo, o de um residente que denunciou à polícia ter recebido uma mensagem de texto fraudulenta a pedir-lhe que introduzisse os seus dados bancários para receber um crédito.

Em fevereiro de 2022, havia ainda um outro esquema onde alegadamente o Diretor-Geral da Polícia do Luxemburgo ou as autoridades policiais contactavam os cidadãos por email no âmbito de uma suposta investigação internacional.

"A este respeito, gostaríamos de salientar mais uma vez que se trata de um esquema. As pessoas que receberam este email não devem seguir os pedidos, mas sim ignorar e apagar", disse a polícia na altura.

