Fraude com cartões de crédito rende 22 mil euros no Luxemburgo

Cerca de 100 pessoas caíram na armadilha dos piratas informáticos que amealharam mais de 20 mil euros só no mês de maio.

A operação de 'phishing' detetada pela Luxtrust em maio lesou cerca de 100 pessoas só no Luxemburgo, num total de 22 mil euros.

A fraude informática chegou esta segunda-feira ao parlamento. Em resposta à deputada Diane Adehm do CSV, o Ministro das Finanças Pierre Gramegna explica que das 470 pessoas que contactaram a Luxtrust para denunciar a operação duvidosa, 23 forneceram informações pessoais ou dados de segurança.

Numa explicação complementar, as instituições bancárias que atuam no Grão-Ducado asseguram que um total de 98 clientes foram visados pela fraude informática que rendeu milhares de euros. Das várias transferências bancárias eletrónicas, apenas quatro foram canceladas.

De acordo com os extratos, os piratas informáticos fizeram um total de 20 transações com recurso a cartões de crédito, num montante de 22.150. Os autores da burla que ocorreu a 20 de maio, conseguiram aceder às contas de centenas de pessoas através de um SMS falso que convidava os clientes a atualizar seus dados pessoais com a máxima urgência. Quem o fez foi redirecionado para um site falso e caiu na armadilha.

