Franz Fayot. Novo ministro da Cooperação recebe CD de Cesária Évora na tomada de posse

Cabo Verde é atualmente o principal parceiro da Cooperação luxemburguesa.

(HB) - Franz Fayot é desde hoje o novo ministro da Cooperação e Ação Humanitária, substituindo no cargo Paulette Lenert.



A transferência de poderes ficou marcada pela entrega simbólica do CD "Cesária Évora Best of" e artesanato de Cabo Verde, país que é o principal parceiro da cooperação luxemburguesa.

5 Momento da transferência de poderes no Ministério da Cooperação entre Franz Fayot e Paulette Lenert. Foto: Luc Deflorenne

Franz Fayot, ex-presidente do partido LSAP, acumula assim a pasta da Cooperação com o Ministério da Economia, depois de Etienne Schneider ter deixado ontem o Governo, ao fim de oito anos no Executivo.

Já Paulette Lenert, que mantém a tutela da Proteção dos Consumidores, troca o Ministério da Cooperação com o Ministério da Saúde, que também pertencia a Etienne Schneider.

Paulette Lenert esteve de visita a Cabo Verde, em julho do ano passado, para passar em revista os projetos de cooperação do Luxemburgo e para inaugurar uma oficina do Centro de Emprego e Formação Profissional nos Espargos, na ilha do Sal.

Cabo Verde foi o primeiro país a assinar o 4° programa indicativo de cooperação, orçado em 45 milhões de euros e em vigor entre 2016 e 2020. O programa tem como foco o Emprego e Empregabilidade (32 milhões de euros), Água e Saneamento (12,3 milhões) e Energias Renováveis (4,5 milhões).



O Luxemburgo tem financiado desde a década de 80 vários projetos no arquipélago. O Centro de Energias Renováveis e de Manutenção Industrial, e a escola de hotelaria e turismo são alguns exemplos.