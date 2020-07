Questionado no parlamento, o ministro da Economia garante que o Instituto de Estatística luxemburguês goza de total independência profissional e científica.

Franz Fayot garante legalidade das recompensas pagas pelos inquéritos do Statec

Questionado no parlamento, o ministro da Economia garante que o Instituto de Estatística luxemburguês goza de total independência profissional e científica.

Para conseguir o maior número de respostas, o Statec paga aos participantes. Em resposta a uma pergunta parlamentar, o ministro da Economia garante que o procedimento é legal.

De acordo com Franz Fayot (LSAP) as compensações pagas pelo Instituto de Estatística do Luxemburgo servem um duplo objetivo. Se por um lado serve para "assegurar altas taxas de resposta aos inquéritos" e ter "dados que sejam representativos da população".

Em defesa da prática do organismo público, o governante reconhece que no âmbito dos inquéritos sobre a aplicação de rastreio "foi oferecido aos participantes um vale de oferta no valor de 5 euros para a plataforma nacional de vendas online Letzshop.lu". Neste sentido, enaltece até o resultado da operação que, diz, "apoia o comércio local em muitas cidades de todo o país".

Apesar do pagamento das compensações aos cidadãos que são chamados a responder aos inquéritos, Fayot garante que, embora o Statec seja um organismo do Estado, "goza de independência profissional e científica.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.