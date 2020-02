O coronavírus está a provocar perturbações no abastecimento das empresas e uma diminuição geral da procura.

Franz Fayot discute impacto do coronavírus e "Green Deal" em Bruxelas

(HB) - O novo ministro da Economia, Franz Fayot, participa hoje no Conselho de Competitividade, que reúne em Bruxelas os ministros responsáveis pelos setores do mercado interno e da indústria.

O impacto económico do coronavirus na indústria europeia é um dos temas em destaque na reunião. Os ministros vão discutir as possíveis perturbações no abastecimento das empresas e o risco de uma diminuição geral da procura.

O conselho vai ainda debater o caminho para uma indústria europeia neutra em termos de clima, iniciativa prevista no quadro do Pacto Verde para a Europa, conhecido como "Green Deal".

Nesta que é uma das primeiras presenças de Franz Fayot na cúpula europeia, o ministro tem prevista uma intervenção onde irá apresentar a posição do Luxemburgo sobre este pacto verde, a primeira iniciativa emblemática da Comissão von der Leyen.