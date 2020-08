As declarações do presidente sobre o imposto sobre a fortuna e o imposto sucessório lançaram a confusão no principal partido da oposição, mas após uma longa reunião na terça-feira, o antigo deputado europeu já não vai pedir um voto de confiança no próximo congresso do partido

Frank Engel pede desculpa e continua à frente do CSV

Redação As declarações do presidente sobre o imposto sobre a fortuna e o imposto sucessório lançaram a confusão no principal partido da oposição, mas após uma longa reunião na terça-feira, o antigo deputado europeu já não vai pedir um voto de confiança no próximo congresso do partido

Frank Engel fez 'mea culpa'. O antigo conselheiro de Jacques Santer, cujo mandato como presidente vigora até à próxima primavera, vai permanecer à frente do CSV e não solicitará um voto de confiança no próximo congresso (digital) do principal partido da oposição, a 17 de Outubro.

Eis as principais conclusões da reunião de três horas por videoconferência, na terça-feira à noite, que reuniu os 37 membros do comité nacional do CSV.

Um a um, todos os presentes se expressaram "sem discursos de maior" segundo Le Quotidien e com a vontade de terminar com a polémica que agitou todo o fim-de-semana dos cristãos-sociais.

"Sim, peço desculpa"

"Sim, peço desculpa. Já disse que lamento que o partido se tenha encontrado nesta situação. O meu pedido de desculpas foi aceite", disse Frank Engel na RTL quarta-feira. Declarou ainda que os membros do seu partido deveriam intensificar a troca de opiniões sobre as questões da atualidade e em debate.

Em declarações ao reporter.lu o presidente do CSV falou sobre a reintrodução do imposto sobre a riqueza, a criação de um imposto sobre as transacções financeiras e possivelmente uma reforma do imposto sobre a herança directa.

Os seus comentários sobre justiça social e a luta contra o coronavírus não seguiram os defendidos pelo partido. Resultado. Gerou-se um confronto interno entre o comité do CSV e a sua fração mais jovem, o CSJ, que acusou Engel de desacreditar o partido.

Capaz de continuar na liderança?

Será Frank Engel capaz de continuar a ser a figura de proa do CSV nos próximos meses? A questão permanece em aberto, e ele próprio assumiu que não pode responder afirmativamente a esta pergunta. "Como presidente, não é preciso só 'dançar' mas também fazer o que os membros querem", disse Frank Engel, salientando que os debates são bastante "normais num partido popular".

O CSV parece agora determinado a dar um passo em frente e centrar-se na sua agenda social com o apoio de grupos de trabalho incluindo a análise da agenda social com o apoio de grupos de trabalho. Na próxima reunião do comité nacional, a 14 de Setembro, Frank Engel e outros membros do comité tencionam apresentar as suas propostas sobre esta temática.

