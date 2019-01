O CSV elegeu esta manhã Frank Engel para a presidir o partido. Além de Engel (43 anos), estava também na corrida Serge Wilmes (36 anos).

Frank Engel é o novo presidente do CSV

Perante as mais de 700 pessoas presentes no congresso nacional do CSV que teve lugar em Moutfort, o presidente do maior partido da oposição que cessa agora funções, Marc Spautz, afirmou que a eleição representa “um novo começo”. “Seja Frank Engel ou Serge Wilmes, tenho toda a confiança na sua capacidade de explorar todo o potencial do nosso partido, disse.

Engel acabaria por vencer com 53,95% dos votos. Na equipa do novo presidente estarão também Félix Éischen, como secretário-geral, Stéphanie Weydert, Elisabeth Margue, como vice-presidentes e Georges Heirendt, como tesoureiro.

Entre as prioridades da nova equipa está a escolha de seis candidatos (três homens e três mulheres) para as eleições europeias.