Frank Engel admite possível afastamento do CSV mas nega qualquer crime

Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o presidente do CSV deu, pela primeira vez, indícios de um possível afastamento.

Frank Engel reafirmou o que já tinha dito antes: "não tenho de pedir desculpa, pelo menos por nada criminoso", afirmou em conferência de imprensa esta sexta-feira, para prestar esclarecimentos sobre a denúncia feita ao Ministério Público sobre salários indevidos que terá recebido parte do CSV-Frëndskrees, uma associação ligada ao partido do qual é líder desde 2019.

Confiante de que não terá agido contra a lei, o presidente do partido diz "ter confiança que a justiça fará o seu trabalho".

Engel disse aos jornalistas estar "farto da discussão" e das acusações que considera serem "humilhantes e dolorosas". O objetivo do líder seria acima de tudo evitar "uma luta na lama", segundo palavras do próprio. Isto porque a denúncia terá partido de colegas no partido. Este terá sido aconselhado a apresentar queixa contra quem fez a denúncia mas terá recusado seguir essa via.

No entanto, Engel deixou uma porta aberta para a sua saída do partido, afirmando que "se a união do CSV só pode ser garantida com a minha saída, então que seja". No entanto, nada ainda está decidido. O Comitê Nacional do CSV reúne-se esta sexta para discutir o futuro de Engel e do partido.



Abuso de bens sociais

Segundo a queixa apresentada, Frank Engel recebeu um salário de seis mil euros mensais entre junho e dezembro. Em contrapartida, o político e ex-deputado europeu tinha como missão procurar membros para a associação, criando posteriormente uma fundação.

De acordo com a queixa, tal não foi feito por Frank Engel que terá então recebido um salário para cumprir tarefas que nunca chegou a realizar. O autor da denúncia ao Ministério Público acusa assim o político de "abuso de bens sociais".

