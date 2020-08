O trabalho durante as férias colectivas permitiu recuperar a paragem no confinamento.

François Bausch reitera que elétrico chega à gare este ano

Diana ALVES O trabalho durante as férias colectivas permitiu recuperar a paragem no confinamento.

François Bausch reitera que o elétrico da cidade do Luxemburgo vai chegar à gare central ainda antes do final do ano.

À margem de uma visita às obras do elétrico no centro da capital, esta quinta-feira, o ministro da Mobilidade mostrou-se otimista e reforçou aquilo que disse há cerca de uma semana: o calendário do projeto deverá ser cumprido.

Elétrico chega à gare central em dezembro A ciclovia que vai acompanhar a linha do elétrico, entre a Place de l’Étoile e a gare, deverá estar operacional o mais tardar em janeiro de 2021.

O ministério garante, em comunicado, que a autorização concedida às empresas para não pararem durante o período de férias coletivas permitiu avançar com o projeto e recuperar o tempo perdido no confinamento.

Se tudo correr como previsto, a ligação entre a Place de l’Étoile e a estação ficará operacional ao longo do próximo mês de dezembro.



