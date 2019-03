François Bausch recebeu representantes da Defesa de Cabo Verde e Portugal

O ministro da Defesa François Bausch recebeu esta sexta-feira os diretores-gerais de Política de Defesa de Cabo Verde e Portugal, com a cooperação militar entre os três países a ser o principal tema em cima da mesa.

O ministro da Defesa François Bausch recebeu esta sexta-feira os diretores-gerais de Política de Defesa de Cabo Verde e Portugal, com a cooperação militar entre os três países a ser o principal tema em cima da mesa.

"As excelentes relações entre os três países encaixam-se perfeitamente na política 3D de Luxemburgo - diplomacia, defesa e desenvolvimento", disse o ministro François Bausch em comunicado.

Depois do encontro com Nuno Pinheiro Torres e Paulo Jorge Brito Lopes, respetivamente representantes de Portugal e Cabo Verde, François Bausch recordou ainda que o principal objetivo do Luxemburgo é "investir em projetos específicos em Cabo Verde, prosseguindo uma abordagem sustentável em duas vias, que inclua, por um lado, a formação operacional e, por outro, o envio de equipamento.

Luxemburgo, Cabo Verde e Portugal assinaram em agosto do ano passado um acordo de cooperação militar. As três partes comprometeram-se a identificar projetos conjuntos de defesa baseados no plano estratégico de desenvolvimento da guarda costeira de Cabo Verde (2017-2027) e no plano de ação para a segurança e estabilidade do arquipélago.

Henrique de Burgo

