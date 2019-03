O ministro da Mobilidade diz que sairá de cena depois de concluir o seu segundo mandato no Governo. O ecologista adianta, no entanto, que ainda não tem planos para o futuro.

François Bausch quer deixar o Governo no final da legislatura

François Bausch quer deixar o Governo no final desta legislatura. Numa entrevista à rádio pública 100,7, o ministro da Mobilidade e das Obras Públicas fez saber que tenciona abandonar o Executivo em 2023, depois de cumprido o atual mandato.

Apesar de não ter dúvidas quanto à duração da sua carreira de ministro, o ecologista de 62 anos disse estar satisfeito por ter tido a “oportunidade” de reintegrar o Governo, após as legislativas de outubro último, algo que lhe permite concluir os projetos iniciados no mandato anterior.

Quanto ao futuro, só o tempo o dirá. De acordo com a rádio pública luxemburguesa, para já o único plano concreto do ministro passa por levar até ao fim o atual mandato.

Independentemente do decorrer dos próximos anos, François Bausch deixará a sua marca na política nacional. Embora se trate de um projeto antigo, foi com ele que o Governo inaugurou o elétrico da cidade do Luxemburgo, no final de 2017. Dois anos antes, foi também com Bausch à frente do Ministério do Desenvolvimento Sustentável que o Executivo cortou a fita ao famoso último troço da autoestrada A7 (Lorentzweiler-Kirchberg), que demorou cerca de meio século a ver a luz do dia: o projeto foi idealizado na década de 1960 e as obras duraram 18 anos.

Membro do partido Déi Gréng desde 1986, François Bausch foi eleito pela primeira vez para o Parlamento em 1989. Integrou o Governo pela primeira vez após as eleições legislativas antecipadas de outubro de 2013, naquela que foi também a estreia do partido Déi Gréng no Executivo.

No seu primeiro mandato enquanto membro do Governo assumiu o pelouro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, sucedendo ao cristão-social Claude Wiseler. Cinco anos depois, em outubro do ano passado, o ecologista foi reeleito, continuando a ser competente pelos mesmos assuntos, embora agora sob a designação de ministro da Mobilidade e das Obras Públicas. Nesta legislatura, assumiu também as pastas da Defesa e da Segurança Interna.

Diana Alves

