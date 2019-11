Ao fim de 12 meses de obras a ponte foi reaberta. Está mais larga 2,40 metros, tem ciclovia e faixa de bus e pavimento novo.

François Bausch inaugura nova ponte ‘Al Bréck’

Ao fim de 12 meses de obras a ponte foi reaberta. Está mais larga 2,40 metros, tem ciclovia e faixa de bus e pavimento novo.

François Bausch, Vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade e Obras Públicas, presidiu hoje à reabertura da ponte ‘Al Bréck’ que durante um ano esteve em obras.

Os trabalhos de alargamento da ponte e de reabilitação final da ciclovia e dos dispositivos de segurança da ponte terminaram no prazo previsto como sublinha uma nota do ministério de Francois Bausch.

Para garantir o espaço necessário a todos os veículos, incluindo as bicicletas, a ponte foi alargada 2,40 metros.

Imagem do Ministério da Mobilidade

Contudo, as obras nesta ponte irão continuar dado que ainda falta alargar a calçada, o que deverá estar concluído no início do ano que vem e outros melhoramentos. No final de 2020 as obras estarão todas terminadas, prevê o ministério. No total a obra está orçada em 9,1 milhões de euros.