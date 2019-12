O ministro da Segurança Interna afirmou que são 55 e não 328 os automóveis roubados por cada cem mil habitantes entre 2015 e 2017. Eurostat explicou que incluiu todo o tipo de viaturas no estudo, incluindo tratores, motociclos e autocarros, entre outros.

François Bausch contesta números do Eurostat sobre roubo de carros

O ministro da Segurança Interna afirmou que são 55 e não 328 os automóveis roubados por cada cem mil habitantes entre 2015 e 2017. Eurostat explicou que incluiu todo o tipo de viaturas no estudo, incluindo tratores, motociclos e autocarros, entre outros.

Um estudo do Eurostat divulgado na semana passada apontava o Luxemburgo como o país da União Europeia (UE) onde a polícia regista mais assaltos a carros por cada cem mil habitantes. Os números indicam que o Grão-Ducado encabeça a lista à frente de países como a Grécia e Itália.

Agora, François Bausch, ministro da Segurança Interna, contesta o relatório do Eurostat afirmando que foram roubados, entre 2015 e 2017, 55 automóveis por cada cem mil habitantes e não 328 como diz o documento. Numa resposta à pergunta dos deputados do CSV, Nancy Arendt e Léon Gloden, o membro do governo refutou a informação e explicou que os números do governo divergem dos que foram apresentados pelo Eurostat.

De acordo com o ministro, refere a RTL, os números da polícia não coincidem com os do gabinete de estatísticas da UE. Com este cálculo que reduz de 328 para 55 o número de veículos roubados, o Grão-Ducado não ficaria em primeiro lugar mas em 20º lugar em comparação com outros países da UE.

Contactado pelo L’essentiel, o Eurostat explicou que as 328 unidades roubadas correspondem a todo o tipo de veículos, incluindo automóveis, motociclos, autocarros, camiões, viaturas agrícolas e também de construção.

