A ministra da Justiça de Portugal conta num depoimento exclusivo para o Contacto como Felix Braz fazia a diferença na política europeia e como tem acompanhado de perto a recuperação do seu amigo, que respira "esperança".

Luxemburgo 2 min.

Caso Braz

Francisca Van Dunem e Felix Braz. Uma amizade nascida na política europeia

Paula SANTOS FERREIRA A ministra da Justiça de Portugal conta num depoimento exclusivo para o Contacto como Felix Braz fazia a diferença na política europeia e como tem acompanhado de perto a recuperação do seu amigo, que respira "esperança".

A Ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunem, conheceu o então seu congénere do Luxemburgo, Felix Braz, no Conselho da União Europeia e aí começou uma amizade entre os dois que se estendeu à família de Braz.

A governante portuguesa segue de perto a recuperação do amigo, já se voltaram a encontrar depois do acidente, e acredita que a força de vontade de Feliz Braz e o "amor incondicional" da sua família vão vencer e o ex-vice-primeiro-ministro vai recuperar.

O depoimento da ministra da justiça de Portugal em exclusivo para o Contacto, a propósito da reportagem publicada esta semana:



Falei a primeira vez com Felix Braz numa longa conversa telefónica, após ter iniciado funções como Ministra da Justiça de Portugal. O Luxemburgo ocupava a Presidência rotativa do Conselho da União Europeia e o seu Ministro da Justiça desdobrava-se em contactos para fazer aprovar a cooperação reforçada que viabilizaria a criação da Procuradoria Europeia.

Francisca Van Dunem, ministra da Justiça de Portugal.

Portugal estava entre os países que suscitavam objeções ao texto proposto e Felix decidiu contactar-me telefonicamente numa tentativa de sanar as divergências. Entendemo-nos, como não poderia deixar de ser.

Tivemos, depois, oportunidade de nos conhecer pessoalmente nas reuniões do Conselho de Ministros da Justiça.

Vídeo. Amor & traição Felix Braz entregou-se de corpo e alma à política. Quando o coração o traiu, a política também. Vídeo completo sobre a luta de um homem pela dignidade.

Felix esteve sempre entre os ministros da Justiça mais reputados do Conselho. Alguém cuja opinião se queria sempre ouvir; alguém que se pronunciava com inteligência e saber sobre todos os temas. Alguém que fazia a diferença no concerto dos seus pares, acrescentando sempre algo novo.

Lúcido, brilhante e confiante, sempre soube ouvir e sobretudo, fazer pontes. É um negociador nato. Sabe como ninguém, conciliar posições.

Não sei se o que mais nos aproximou foi o facto de ser português ou a sua intransigente retidão e humanidade.

Encontramo-nos em Lisboa mais do que uma vez, partilhámos afinidades. Tornámo-nos amigos.

O conhecimento do acidente de saúde por que passou deixou todos os seus amigos gelados e incrédulos.

Mas apesar da brutalidade da doença que o acometeu, o Felix voltou à tona e renasceu, pronto para reiniciar tudo, para reaprender o que fosse necessário.

O ano passado encontrámo-nos em Portugal, no Algarve. Vi-o disposto a lutar para resgatar a sua vida. Vi à sua volta a Bibi, a Liz, o Emmanuel, mulher e filhos, uma família atenta e intensamente unida, a enfrentar em conjunto as adversidades. Tive então a certeza de que ultrapassaria aquele grave momento de dificuldade.

A segunda vida de Felix Braz "Quando um homem cai, cai sozinho." Dois anos depois do ataque cardíaco e do coma, o lusodescendente que chegou a vice-primeiro-ministro do Luxemburgo fala de traição e amor, combate e sobrevivência. Uma reportagem com depoimentos, vídeos e imagens exclusivas.

Voltámos a ver-nos, no Luxemburgo, em junho passado. Respirava esperança e continuava protegido pela constância do amor familiar.

A notícia de que voltou a conduzir – um passo gigantesco no seu processo de recuperação - foi um momento de grande comoção, que me devolveu a certeza de que o Felix conseguirá vencer a terrível tormenta que se abateu sobre a sua vida. E todos os que com ele se cruzaram e tiveram o privilégio de apreciar as suas qualidades humanas e políticas estarão seguramente com ele e com a sua família, empenhados numa rápida e completa recuperação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.