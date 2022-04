Ao contrário de França, no Grão-Ducado foi Jean-Luc Mélenchon quem ficou em segundo lugar. Le Pen ficou em quinto, a seguir a Eric Zemmour e Yannick Jadot.

Presidenciais em França

Franceses no Luxemburgo dão vitória esmagadora a Macron na primeira volta

Ao contrário de França, no Grão-Ducado foi Jean-Luc Mélenchon quem ficou em segundo lugar. Le Pen ficou em quinto, a seguir a Eric Zemmour e Yannick Jadot.

Os eleitores franceses no Luxemburgo deram uma vitória esmagadora a Emmanuel Macron este domingo na primeira volta das eleições presidenciais.

De acordo com a edição francesa do Luxemburger Wort, dos 28.151 eleitores recenseados no Grão-Ducado, quase metade (47%) votou nesta primeira volta, tendo 13.243 boletins sido considerados válidos. Emmanuel Macron recebeu a maioria dos votos, ficando com 49%. O segundo candidato mais votado foi o político de esquerda da LFI, Jean-Luc Mélenchon, que conseguiu 12,72% - na contagem geral, em França, ficou em terceiro com 22%.

Seguiram-se nas votações dos franceses a partir do Luxemburgo, os candidatos Eric Zemmour (extrema-direita), com 10% e Yannick Jadot (Verdes), com 7,88%. Só depois, em quinto lugar, é que surge Marine Le Pen, com 6,04% dos votos. A candidata da União Nacional francesa (de extrema-direita) foi, no entanto, quem passou à segunda volta com o atual presidente, obtendo 23,4% votos contra os 27,6% dos de Emmanuel Macron.

Valérie Pécresse (5,69%), Nicolas Dupont-Aignan (2,11%), Jean Lasalle (1,77%), Anne Hidalgo (1,63%), Fabien Roussel (0,85%), Philippe Poutou (0,50%) e Nathalie Arthaud (0,27%) completam as votações, num total de 12 candidatos.

Os resultados da primeira volta das eleições presidenciais francesas no Luxemburgo foram anunciados por volta da 1h manhã de segunda-feira, depois de terem sido validados por um funcionário central. Estes resultados ainda têm de ser oficialmente proclamados pelo Conselho Constitucional francês até esta quarta-feira.



Vitória de Macron no Luxemburgo não desmobiliza o En Marche!

A segunda volta das presidenciais realiza-se no dia 24 de abril e as sondagens realizadas este domingo dão uma vitória a Macron, que deverá ser reeleito com um intervalo entre 54% e 51% das intenções de voto contra 46%-49% para Le Pen.

A confirmaram-se estes resultados, a diferença entre os dois candidatos face a 2017 diminui significativamente, apontando para uma votação mais renhida do que há cinco anos. Em 2017, o atual presidente francês ganhou a eleição com 66,1% dos votos e a candidata da União Nacional obteve 33,9%.

Frédéric Schauli, representante do partido La Republique En Marche!, de Macron, saúda a vitória do presidente recandidato no Luxemburgo, mas alerta que os dois políticos de extrema-direita (Zemmour e Le Pen) somaram 16% dos votos entre os eleitores residentes no país. "Não podemos contentar-nos em ter a extrema-direita na segunda volta", afirma ao Luxemburger Wort, apelando aos eleitores para que no dia 24 de abril votem no presidente cessante "não por omissão, mas por opção e no seu programa contra Marine Le Pen".

Já Stéphane Menant, representante do segundo candidato mais votado no Luxemburgo, Jean-Luc Mélenchon, assinala ao mesmo jornal uma progressão de três pontos em relação a 2017 na votação dos franceses residentes no Grão-Ducado. O aumento da votação do candidato da LFI pode ser explicada pelo colapso do PS e pelo facto de Os Verdes não serem tão fortes como se esperava. O que acabou por beneficiar Mélenchon, juntamente com o facto de ter sido "o único a ter feito uma boa campanha", aponta Menant.

