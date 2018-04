O Ministério Público confirmou quinta-feira (12) a informação de que um cidadão francês, sob mandado de detenção internacional, foi detido no passado dia 6 de abril no Luxemburgo.

Francês procurado pela Interpol detido no Luxemburgo

O detido, Christian Elombo, de 40 anos, era procurado pela Interpol a pedido das autoridades dos Emirados Árabes Unidos por suspeitas de "sequestrar" uma princesa no Dubai.

A detenção provisória deste indivíduo pode, no entanto, ser denunciada se, no prazo de 18 dias após a detenção, o Luxemburgo não tiver recebido o pedido de extradição apresentado através do canal diplomático.

Alegadamente o francês terá ajudado Latifa Al Maktoum, de 33 anos, a fugir do Dubai com o objetivo de chegar aos Estados Unidos.

Latifa Al Maktoum é uma das trinta filhas de Mohammed bin Rashid al-Maktoum, o atual primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, além de ser emir do Dubai.

A princesa do Dubai Sheikha Latifa estava desaparecida desde o passado dia 4 de Março, quando contactou a ONG britânica Detained in Dubai a pedir ajuda. A filha do emir do Dubai mandou primeiro uma mensagem a pedir ajuda, seguida de um telefonema em que parecia em pânico.

A primeira vez que Sheikha Latifa tentou fugir, aos 16 anos, foi "presa, torturada e drogada", revelou num longo vídeo, onde acusou o Sheikh Mohammed de ser capaz de tudo.





