O francês foi a língua mais solicitada nas ofertas de emprego em 2019. O alemão vem em segundo e logo seguido pelo luxemburguês, que cresceu 17% em cinco anos.

Francês é a língua mais exigida no mercado de trabalho do Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Um estudo da Universidade de Luxemburgo (UNI) analisou recentemente 8340 ofertas de trabalho no Luxemburgo e concluiu que o francês é a língua mais pedida para trabalhar no país.

O estudo analisou as ofertas de emprego no país, com intervalos de cinco anos, a partir de 1984. Os resultados confirmam que o francês permaneceu como a língua dominante ao longo dos anos. 76,3% dos anúncios analisados ​​exigiam francês, seguido de 68,2% para a língua alemã e 67,3% para o luxemburguês. Parte das ofertas chegam a exigir as três.

O luxemburguês tem ganho terreno ao longo das décadas. Os dados do estudo indicam que na década de 1980 a língua nacional não era mencionada nas ofertas de emprego e hoje é uma vantagem clara para quem fala o idioma.



O inglês foi ganhando importância ao longo dos anos mas continua a ser preterido pelo francês, na altura da seleção.













