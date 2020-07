Só no ano passado, os impostos sobre o tabaco renderam cerca de 775 milhões de euros aos cofres do Grão-Ducado. 80% dos cigarros foram exportados.

França reduz a um volume a compra de tabaco no Luxemburgo

Só no ano passado, os impostos sobre o tabaco renderam cerca de 775 milhões de euros aos cofres do Grão-Ducado. 80% dos cigarros foram exportados.

O recém formado governo francês quer recuperar os pelo menos três mil milhões de euros em impostos sobre o tabaco que estão a passar ao lado dos cofres do estado e decidiu reduzir de quatro para apenas um o limite de volumes com que os transfronteiriços podem atravessar a fronteira.

A decisão foi tomada esta quarta-feira pelo novo ministro do orçamento, Olivier Dussopt, e entra em vigor já a partir do próximo dia 1 de agosto. O valor da multa a aplicar aos infratores ainda não está estipulado. Certo é que, aprovada na Assembleia Nacional, a emenda prevê controlo na fronteira.

Sem surpresas, o ministro cumpre assim o duplo objetivo a que se propôs na tomada de posse. Se por um lado inibe o consumo, o novo limite apoia os tabaqueiros franceses. Durante o confinamento, com as fronteiras encerradas, os produtores e os vendedores franceses "registaram um aumento muito acentuado do consumo". A ideia é fazer disso regra.

80% dos cigarros do Luxemburgo são exportados

No ano passado, a venda de tabaco no Grão-Ducado gerou 775 milhões de euros só em impostos. 80% dos cigarros vendidos no país são "exportados".

Em 2018, o Ministro das Finanças Pierre Gramegna anunciou que 3 mil milhões de cigarros tinham sido vendidos no Grão-Ducado.

O Luxemburgo é o país onde o pacote de 20 cigarros é o mais barato em comparação com os preços dos países vizinhos. Em média, um pacote custa entre 5 e 6 euros. O dobro em França.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.