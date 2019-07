Um dos indivíduos foi condenado a sete anos de prisão por ser um dos autores de um violento assalto a um casal de idosos, que deixou as vítimas em estado grave, em 2015.

França prende fugitivos procurados pelo Luxemburgo

Um dos indivíduos foi condenado a sete anos de prisão por ser um dos autores de um violento assalto a um casal de idosos, que deixou as vítimas em estado grave, em 2015.

A polícia francesa deteve hoje dois fugitivos franceses em Metz, sob os quais recaía um mandato de captura europeu, emitido pela polícia luxemburguesa. Uma operação que resultou de vários meses de investigação da Polícia Judiciária do Luxemburgo, em estreita colaboração com a Brigada de Combate à Criminalidade francesa. O anúncio da detenção foi pelo Ministério Publico do Luxemburgo que informou ainda que os dois cidadãos franceses serão presentes às autoridades amanhã, em França.

Os dois fugitivos eram procurados pelo Luxemburgo por serem autores de um violento assalto à moradia de um casal de idosos, a três de julho de 2015, no qual as vítimas ficaram gravemente feridas.

Um dos homens hoje detidos tinha sido inicialmente absolvido das acusações proferidas contra ele por um acórdão, de 16 de fevereiro de 2017, da divisão criminal, do Tribunal Distrital do Luxemburgo.

O Ministério Público recorreu e o tribunal de recurso reformulou a sentença da primeira instância condenando o acusado a sete anos de prisão, a 27 de março de 2018. Houve um novo recurso do acusado contra esta sentença que foi rejeitado, a 28 de março de 2018.

O segundo indivíduo que amanhã será presente às autoridades francesas e que é suspeito de ser outro dos autores do assalto, nunca tinha sido detido até agora, indica o comunicado do Ministério Público.

Os mandados de detenção europeus tinham sido emitidos pelas autoridades do Luxemburgo. Por agora, ainda é cedo para saber quando os dois homens serão entregues pela França às autoridades do Grão-Ducado, refere o Ministério Público.