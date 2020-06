A Agência Regional de Saúde francesa confirmou duas infeções entre o pessoal da Escola Secundária Henri Poincaré, em Nancy.

França. Liceu em Nancy fecha portas após dois casos de covid-19

Ana Patrícia CARDOSO

A Escola Secundária Henri Poincaré, em Nancy, França, foi encerrada após terem sido confirmados dois casos de infeção por covid-19 entre o staff. A informação foi confirmada pela Câmara Municipal de Meurthe-et-Moselle em comunicado. A autarquia confirma dois casos de covid-19 que já foram comunicados à Agência Regional de Saúde (ARS) no fim de semana.

Desta forma, a câmara e o "Reitor da Academia de Nancy-Metz, em conjunto com a região Grand-Est, decidiram seguir as recomendações e suspender todas as actividades no local do Liceu durante pelo menos uma semana".



Em paralelo, foi aberta uma investigação para determinar as pessoas que estiveram em contacto com os dois infetados, estes dois que estarão em quarentena durante catorze dias.

A ARS francesa implementou ainda um rastreio sistemático de todas as pessoas que têm frequentado o estabelecimento desde 2 de junho. O rastreio será organizado a partir desta segunda-feira pela CHRU de Nancy.





