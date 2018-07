Um autogolo de Mandzukic colocou os gauleses na frente (19 m), mas Perisic igualou (28 m). Só que o mesmo Perisic jogou a bola com a mão esquerda dentro da sua área e, após recurso ao VAR, o árbitro Nestor Pitana assinalou penalty que Griezmann converteu em golo.

França em vantagem na final do Mundial

A seleção francesa está na frente do resultado da final do Campeonato do Mundo ao intervalo, ganhando por 2-1 à Croácia.

O jogo está, para já, marcado pelo primeiro autologo numa final desta competição: aos 19 minutos, na sequência de livre perto da grande área croata marcado por Griezmann, Mandzukic tentou o corte, mas o desvio de cabeça tornou-se fatal para Subasic e a França passou a comandar o marcador.

Os croatas reagiram e, aos 28 minutos, após vários ressaltos dentro da área gaulesa, a bola chegou a Perisic que, tirando Kanté do caminho, rematou forte com o pé esquerdo e igualou.

Embora tivesse mais tempo a bola em seu poder, a Croácia não teve espaço suficiente para libertar os jogadores mais perigosos e, num canto, Kanté tocou de cabeça, Perisic saltou e acabou por desviar a bola com a mão esquerda no interior da área. Os franceses protestaram de imediato, o árbitro argentino, Nestor Pitana, foi alertado pelo VAR, viu as imagens na TV e assinalou penalty. Da marca dos 11 metros, Antoine Griezmann atirou para a direita de Subasic, enquanto este se lançava para o lado oposto (38 m).





