França em alerta laranja. Mais de 130 famílias sem eletricidade

As perturbações na circulação ferroviária e rodoviária vão manter-se, pelo menos, até às 15h. O departamento da Moselle continua em alerta laranja com as rajadas a atingir os 130 quilómetros por hora.

França acordou praticamente às escuras com os cortes de energia a afetar, pelo menos, 130 mil famílias. O balanço oficial foi avançado pela empresa de distribuição elétrica, Enedis, que entretanto já está no terreno para assegurar a reparação das várias dezenas de postes de eletricidade afetados pela passagem da tempestade Ciara.

O centro operacional montado para responder às situações de emergência respondeu a 242 ocorrências durante a noite, só nas estradas francesas. Não circulam carros na RD91 entre Réchicourt e Langimberg nem na RD910, na comuna de Hundling. O trânsito também está interrompido na RD 157, na RD 157, RD 39B e RD 22. Há árvores caídas a impedir a circulação.

Até às 15h também não circulam comboios em várias linhas, nomeadamente entre - Thionville - Longwy, Metz - Sarreguemines, Estrasburgo - Sarreguemines, Forbach - Saarbrücken, Metz - Sarrebourg e Bar le Duc - Metz.

Num comunicado emitido pouco antes das 9h da manhã desta segunda-feira, a comuna francesa adianta que o "departamento foi colocado pelo Météo France em alerta laranja para ventos fortes e chuvas fortes de 9 a 10 de fevereiro de 2020, devido à passagem da tempestade Ciara, que passa pelo departamento e parte da França".

Acrescenta que "esta vigilância é materializada por ventos violentos de 90km/h a 120km/h, ou mesmo localmente a mais de 130km/h acompanhados por fortes chuvas que podem atingir localmente 30 a 40 mm de água numa escala de 24 horas".

Apesar dos meteorologistas esperarem um abradamento da tempestade a partir das 11h, França vai continuar a funcionar a meio gás pelo menos até às 15h. Tal como no Luxemburgo, não há aulas. Crianças e população foram aconselhadas a ficar em casa.