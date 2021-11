Acordo permite que forças policiais dos dois países ajam em conjunto em casos de crime, ataque terrorista e catástrofe natural ou industrial.

Acordo

França e Luxemburgo assinam 'plano de alerta fronteiriço'

Laura BANNIER Acordo permite que forças policiais dos dois países ajam em conjunto em casos de crime, ataque terrorista e catástrofe natural ou industrial.

O Luxemburgo e a França estão agora ligados por um "plano de alerta fronteiriço" validado na passada terça-feira, 16. Este acordo, que entra em vigor a 1 de janeiro de 2022, permite que as forças policiais dos dois países ajam em conjunto na fronteira em casos de crime, ataque terrorista e catástrofe natural ou industrial.

"O pensamento básico girava em torno da ameaça de um ataque terrorista. No entanto, optámos por alargar este mecanismo a outras situações. Desta forma, os polícias luxemburgueses ou franceses podem agir simultaneamente e em coordenação após um tiroteio, um ataque a um banco, etc...", explicou David Boileau, diretor do gabinete para a defesa da càmara de Metz, citado pelo Wort francês.

O plano de alerta fronteiriço foi assinado por Pascal Peters, director central da polícia administrativa luxemburguesa. Foto : Préfecture de Moselle

Também se torna possível mobilizar reforços policiais após um acidente industrial ou uma grande inundação, como a que surpreendeu a Grande Região em julho.

Agentes da polícia, gendarmes ou agentes da alfândega atuarão apenas no seu território nacional. Uma vez dado o alerta pelo país 'vítima', o vizinho poderá implantar um plano de controlo rodoviário na fronteira.

"A missão é adaptada ao evento. Quer se trate de um corte de tráfego causado por inundações ou da implementação de um plano de busca de um fugitivo", adiantou Boileau.

Este plano acompanha o acordo sobre a utilização e gestão dos recursos de comunicação radiofónica transfronteiriça assinado a oito de outubro entre o Luxemburgo, a Bélgica e a França.

