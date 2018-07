França e Bélgica disputam hoje uma vaga na final do Mundial de futebol de 2018, a decorrer na Rússia, e o vencedor ficará a aguardar o desfecho da segunda meia-final, que opõe na quarta-feira Inglaterra e Croácia.

França e Bélgica disputam primeira vaga na final do Mundial

França e Bélgica disputam hoje uma vaga na final do Mundial de futebol de 2018, a decorrer na Rússia, e o vencedor ficará a aguardar o desfecho da segunda meia-final, que opõe na quarta-feira Inglaterra e Croácia.

Campeã em 1998, no 'seu' Mundial, e finalista em 2006, a França procura alcançar a final pela terceira vez, e a segunda consecutiva em grandes competições, exatamente dois anos depois de ter deixado escapar o título do Euro2016, em 'casa', para Portugal.

Após ter ultrapassado a Argentina (4-3), nos oitavos de final, e o Uruguai (2-0), nos quartos, os gauleses têm agora pela frente a Bélgica, que deixou pelo caminho o outro 'colosso' sul-americano, o Brasil (2-1), depois de ter tremido perante o Japão (3-2) na primeira ronda a eliminar.

Para os 'diabos vermelhos', que pelo menos vão igualar a sua melhor classificação de sempre, o quarto lugar de 1986, esta é uma oportunidade de ouro para ir um pouco mais além, tendo em conta sobretudo a qualidade ofensiva que vêm demonstrando - ataque mais produtivo, com 14 golos marcados, contra nove dos franceses.

Mais consistentes do ponto de vista defensivo, os 'bleus' deverão ter em Mbappé e Griezmann (três golos cada) as principais armas no ataque à baliza do 'gigante' Courtois, enquanto Lukaku (quatro golos), Hazard (dois) e de Bruyne (um) prometem dar dores de cabeça a Lloris.

O jogo realiza-se no Estádio de São Petersburgo, a partir das 21:00 (19:00 em Lisboa), e será arbitrado pelo uruguaio Andrés Cunha, enquanto o português Artur Soares Dias será videoárbitro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.