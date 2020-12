O apelo do CSV é para que se altere a medida após o dia 15 de dezembro, pelo menos durante a época natalícia.

Fränk Engel do CSV exige direito de visitas de todo um agregado familiar

O apelo do CSV é para que se altere a medida após o dia 15 de dezembro, pelo menos durante a época natalícia.

O Conselho de Ministros volta a reunir-se esta quarta-feira quando irá abordar a situação atual da covid-19 no país. Um dos pontos na ordem do dia deverão ser as medidas covid-19 que estão em vigor até 15 de dezembro, ou seja, é preciso preparar e decidir o que vem após essa data.

O presidente do partido cristão social (CSV), Fränk Engel, anunciou na sua conta pessoal do Facebook, que o seu partido reivindica que seja permitido a visita de todo um agregado familiar e não limitar a duas pessoas, incluindo crianças, como é atualmente o caso.

Sobretudo em tempo de Natal, a decisão certa seria, segundo Fränck Engel, considerar um agregado familiar no seu conjunto e não limitá-lo a duas pessoas. Situação atual que coloca as famílias frente a escolhas difíceis, segundo o deputado.

Daí o apelo do CSV ao Governo, para que altere a medida após o dia 15 de dezembro, pelo menos durante a época natalícia.



