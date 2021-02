Chuvas fortes no Grão-Ducado provocaram inundações no passado fim de semana e cenário pode repetir-se.

Luxemburgo 18

Fotos. Rio Mosela pode voltar a transbordar esta semana

Ana Patrícia CARDOSO Chuvas fortes no Grão-Ducado provocaram inundações no passado fim de semana e cenário pode repetir-se.

Depois das inundações de sábado, é esperado que o caudal do rio Mosela volte a transbordar durante esta semana. De acordo com o site inondations.lu, o Mosela está em "risco potencial de inundação" esta terça-feira. Na segunda-feira à noite, os níveis do caudal aumentaram para 6,07 metros em Stadtbredimus, abaixo do pré-alarme de 6,20 metros, segundo o relatório da administração de gestão da água.

A chuva deverá continuar a cair esta terça e quarta-feira, e imagens como estas podem repetir-se:

18 Fotos: Chris Karaba

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Fotos: Chris Karaba Foto: Fern Morbach Remich Fotos: Chris Karaba Foto: Fern Morbach Fotos: Chris Karaba Foto: Fern Morbach Schengen. Fotos: Chris Karaba Foto: Fern Morbach Remich John Schmit Remich John Schmit Remich John Schmit Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort Foto: John Schmit Foto: Fern Morbach John Schmit Schengen John Schmit Foto: Guy Jallay Remich Foto: Fern Morbach

















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.