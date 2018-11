O Contacto andou pelas ruas do centro do Grão-Ducado a registar os melhores momentos da noite mais assutadora do ano. Veja a fotorreportagem.

Fotos. O Halloween no Luxemburgo

O Contacto andou pelas ruas do centro do Grão-Ducado a registar os melhores momentos da noite mais assutadora do ano. Veja a fotorreportagem.





19 Ville Haute. Os bares da cidade começaram os preparativos ao cair da noite. Foto: Vasco Santos

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Ville Haute. Os bares da cidade começaram os preparativos ao cair da noite. Foto: Vasco Santos Bonnevoie-Gare. Os mascarados em direção à zona dos bares da cidade. Foto: Vasco Santos Bonnevoie-Gare. Foto: Vasco Santos Bonnevoie-Gare. Foto: Vasco Santos Bonnevoie-Gare. Uma "Diaba" apanha um autocarro para o centro histórico da cidade. Foto: Vasco Santos A noite foi "assustadora" dentro dos transportes públicos. Foto: Vasco Santos A noite começou calma no centro histórico da cidade. Foto: Vasco Santos A noite começou calma no Grund, no centro histórico da cidade. Foto: Vasco Santos A noite começou calma no Grund, no centro histórico da cidade. Foto: Vasco Santos A noite começou calma no Grund, no centro histórico da cidade. Foto: Vasco Santos Dois mascarados preparam bebidas 'de morte' numa festa eletrónica. Foto: Vasco Santos Festa alternativa eletrónica no centro histórico. Foto: Vasco Santos A zona de Clausen é uma das mais animadas na noite de Halloween. Foto: Vasco Santos Alguns mascarados levam o Halloween muito a sério. Foto: Vasco Santos Alguns mascarados levam o Halloween muito a sério. Foto: Vasco Santos Clausen. Foto: Vasco Santos Clausen. Foto: Vasco Santos Clausen. Foto: Vasco Santos Clausen. Foto: Vasco Santos





