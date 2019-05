Eram exatamente 11h da manhã quando a urna com os restos mortais do Grão-Duque Jean, envolta na bandeira que representa o ‘leão vermelho’ do país, saiu do Palácio e foi transportada para a catedral.

Luxemburgo 19

Fotos. O adeus ao Grão-Duque Jean

Eram exatamente 11h da manhã quando a urna com os restos mortais do Grão-Duque Jean, envolta na bandeira que representa o ‘leão vermelho’ do país, saiu do Palácio e foi transportada para a catedral.

Após os tradicionais 21 disparos de canhão, o cortejo seguiu até à catedral ao som da música da banda do Exército.



O muito público presente e as várias individualidades nacionais e internacionais prestaram a última homenagem ao Grão-Duque Jean que por volta das 13h foi transportado para a cripta da catedral, onde se encontram sepultados vários outros membros da família grã-ducal.

Não perca aqui as fotos dos melhores momentos da última viagem do Grão-Duque Jean.

19 A saída do caixão do Grão-Duque Jean da catedral. Foto: Luxemburger Wort

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A saída do caixão do Grão-Duque Jean da catedral. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean por parte do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean. Foto: Luxemburger Wort Cavaco Silva à saída da catedral. Foto: Luxemburger Wort Os Duques de Bragança à saída da catedral. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean de Nicolas Sarkozy. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean. Foto: Luxemburger Wort Os ex-reis de Espanha à saída da catedral. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean por parte do Exército que de forma tão brilhante representou. Foto: Luxemburger Wort Os fotógrafos junto à catedral. Foto: Luxemburger Wort A polícia. Foto: Luxemburger Wort O adeus ao Grão-Duque Jean por parte do seu povo. Foto: Luxemburger Wort





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.