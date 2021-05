Paulette Lenert recebeu a primeira dose da vacina da BioNTech/Pfizer.

Fotos. Ministra da Saúde vacinada contra a covid-19

Catarina OSÓRIO Paulette Lenert recebeu a primeira dose da vacina da BioNTech/Pfizer.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, foi vacinada esta quarta-feira contra a covid-19. Lenert foi inoculada com a primeira dose do fármaco da BioNTech/Pfizer no centro de vacinação de Mondorf.

Na fotos divulgadas pela tutela, Lenert aparece animada e vestida de forma casual enquanto recebe a primeira dose da vacina por uma enfermeira do centro de vacinação.

Quem também foi vacinado recentemente foi o primeiro-ministro Xavier Bettel, mas desta vez com a primeira dose da vacina da AstraZeneca. Bettel foi um dos voluntários da campanha lançada aos residentes entre os 30 e os 54 anos para receber a vacina da farmacêutica sueco-britânica.

Em abril o Governo decidiu alterar o plano de vacinação contra a covid-19, passando a administrar a AstraZeneca a maiores de 55 anos, e criou ao mesmo tempo uma lista paralela para voluntários entre os 30 e os 54 anos.

Esta semana soube-se ainda que o Governo luxemburguês vai dar uma segunda oportunidade a quem não aderiu à convocatória para a vacina contra a covid-19 numa primeira fase. Segundo o balanço mais recente foram administradas no país mais de 248.000 doses das quatro vacinas disponíveis contra o vírus.

