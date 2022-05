A Capital Europeia da Cultura 2022, Esch-sur-Alzette, foi o palco das celebrações do 9 de Maio, feriado no Luxemburgo desde 2019.

Luxemburgo 26

9 de Maio

Fotos. Dia da Europa assinalado por Henri e Bettel em Esch-sur-Alzette

Pela primeira vez o Dia da Europa foi celebrado em Esch-sur-Alzette, Capital Europeia da Cultura 2022. Durante segunda-feira à tarde houve vários eventos e convidados de honra, entre eles o Grão-Duque Henri e o primeiro-ministro Xavier Bettel.

A guerra na Ucrânia não foi esquecida e, em sinal de paz, o Grão-Duque Henri, plantou uma árvore no pátio da Escola Brill, juntamente com o primeiro-ministro, o ministro da Educação, Claude Meisch, e o burgomestre de Esch, Georges Mischo. Veja as imagens:

